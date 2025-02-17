وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان لبحث تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر وكازاخستان، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة الكازاخية، بقيادة الرئيس قاسم جومارت توقاييف، في دعم قيم التسامح والتعايش السلمي. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى القيادة والشعب الكازاخي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع كازاخستان في المجالات الدينية والثقافية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات دعم وتأهيل أئمة كازاخستان من خلال برامج تدريبية متخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية، لنقل التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف.

وأكد وزير الأوقاف دعمه الكامل لتطوير الجامعة الإسلامية «نور - مبارك» في كازاخستان، مشيرًا إلى أنها تُعَد أيقونة ورمزًا للصداقة بين البلدين، وأن الوزارة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والدعوي لأهل كازاخستان.

وخلال اللقاء، تسلَّم وزير الأوقاف دعوة رسمية من سفير كازاخستان لحضور قمة زعماء الأديان، المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، التي تأتي في إطار الجهود العالمية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. وأعرب الوزير عن تقديره لهذه الدعوة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال نموذجًا رائدًا في نشر السلام وترسيخ مبادئ الحوار والتعايش المشترك.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتواصل المشترك من خلال تنظيم ندوات علمية ومؤتمرات دولية، وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين، وإصدار مؤلفات مشتركة لتعزيز الوعي الديني والثقافي في كلا البلدين.

وحضر اللقاء كلًا من: الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور طارق عبد الحميد، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام.