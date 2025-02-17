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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إذاعة جيش الاحتلال: إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أنه تم إلغاء جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المقررة غداً، بناءً على طلبه الشخصي. 

وأوضحت الإذاعة أن نتنياهو، طلب تأجيل الجلسة لمتابعة تطورات سياسية وأمنية هامة تتعلق بالوضع الراهن في إسرائيل والمنطقة.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".
وأشار نتنياهو إلى أن دعم وزير الخارجية الأمريكية الثابت لإسرائيل سيستمر.

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