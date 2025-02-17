انطلاق برنامج أسرتي قدوتي في دمياط

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومنسق مشروع المبادرة نائبةً عن الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ورشة عمل المرحلة الثانية للمبادرة القومية " أسرتى قوتى " ، المُنعقدة اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور ممثلى المجلس ومديرى المديريات وكافة الجهات المعنية .

واستهلت " نائب المحافظ " كلمتها بنقل تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الى الحضور كما اعربت عن سعادتها بالمشاركة بورشة العمل المُنعقدة فى إطار إطلاق المجلس القومى للإعاقة المرحلة الثانية من المبادرة القومية " أسرتى قوتى " ، والتى تستهدف ٨٠٠ أسرة من أسر الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد ٨ محافظات من بينها دمياط، أى بواقع ١٠٠ أسرة لكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية.

وأكدت " نائب محافظ دمياط " إن تلك المبادرة تهدف إلى ارشاد الأسر لأشخاص من ذوى الإعاقة بأفضل السبل لتقديم أوجه الرعاية لأبنائهم من خلال التأهيل وتوعيتهم بحقوقهم على المستويات المختلفة التعليمية والاجتماعية و أيضًا المجتمعية، لتوفير حياة كريمة لأبنائهم ، حيث تأتى تلك المبادرة فى إطار جهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع و توفير الدعم والرعاية الكاملة لهم ، والعمل على تعزيز محاور تنمية الأسرة المصرية.

وأشادت " نائب محافظ دمياط " بما تستهدفه من رؤى كاملة واستراتجيتة محددة يتكاتف بها جميع الأطراف لتحقيق التأهيل والارشاد لأسر الأشخاص من ذوى الإعاقة و أيضًا تعزيز وعى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى و تعزيز دور مقدمى الخدمات و تسليط الضوء على قصص النجاح .

وعلى هذا الصعيد، ،أكدت " المهندسة شيماء الصديق " دعم المحافظة الكامل تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي لتلك الخطط والجهود لتعزيز أهدافها الرامية نحو رعاية ذوى الهمم ودعم اسرهم.

وأشارت " نائب المحافظ " الى أن المحافظة تتلقى طلبات وشكاوى الأسر فيما يتعلق بالخدمات من خلال الأرقام الخاصة بالشكاوى، للتواصل عبر تطبيق الواتس اب من خلال رقمى 01556681111 ، 01556682222 وتليفونياً من خلال الخط الساخن " 114" ، و الرقم الارضى 2264121 .

ومن جانبها ،، أكدت الأستاذة داليا عاطف أن مصر حققت خطوات كبيرة وناجحة بملف دعم ودمج وتمكين ذوى الهمم خلال السنوات الماضية ، من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات قوية ، واستعرضت الأهداف العامة للمبادرة التى تتمثل في تأهيل وإرشاد أسر الأشخاص ذوى الإعاقة و تعزيز وعى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ،وكذلك تسليط الضوء على قصص النجاح ، كما أشارت إلى آليات العمل بالورش التى تتضمن موضوعات مختلفة يتم تناولها بمشاركة كافة الجهات ، وأكدت الأستاذة داليا كريم أن دمياط من المحافظات التى حققت نجاحات كبيرة بملف دعم ذوى الهمم لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون كبير فى هذا الخصوص

وتضمنت الورشة عقد جلستين حول دور المحافظة والمديريات فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة واسرهم ، حيث استعرض ممثلى الجهات جهودهم المبذولة بهذا الملف وعرض الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وآلية التواصل لتلبية كافة مطالبهم ، و تناولت الجلسة الثانية دور منظمات المجتمع المدني فى توعية وإرشاد وتأهيل أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوجيه بعمل دليل متكامل بالخدمات المقدمة لذوي الاعاقه بكافة مديريات محافظة دمياط ، موضح بها بالأماكن و آليات التواصل لخدمة ذوي الاعاقه لتقديم كل سبل الدعم لهم.

وجرى مناقشة كافة الطلبات التى طرحها الأسر لأشخاص ذوى الهمم، بالجلسات ، لتلبيتها مع المديريات ومقدمى الخدمات .

هذا وعلى هامش إطلاق ورشة العمل تم عقد لقاء ناقشت " نائب المحافظ " خلاله آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط و المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، كما تسلمت درع المجلس تقديرًا لدعم المحافظة لتلك الجهود ، كما تسلمت أيضًا ملف كامل بكتيبات والمطبوعات الصادرة عن المجلس