الأمن يضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

بالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وتبين قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مالية .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.