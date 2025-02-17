وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد ، وذلك لبحث الموقف الحالى للمركز وتنفيذ قرار النقل للأرض الجديدة المخصصة فى حى الشرق والتي تم تخصيصها من قبل محافظة بورسعيد كقطعة أرض بديلة للمركز ، وذلك من أجل تنفيذ ستاد المصري البورسعيدي، وتنفيذ المخطط الاستثماري الخاص بستاد المصري الجديد والجاري تنفيذه .

واستعرض عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة المركز المخطط العام للأرض الجديدة والرسومات والتصميمات ومراحل التنفيذ وأعمال الطرح .

وطالب وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة تكاتف الجميع بهدف الحفاظ على اسم وتاريخ مركز شباب الإستاد بكل أعضاءه ولاعبيه.

وأضاف وزير الرياضة، لدينا جميعاً هدف قومي وهو الانتهاء من تنفيذ ستاد المصري ببورسعيد الجديد وعلينا ان نتكاتف جميعاً من اجل الانتهاء منه .

وأعرب "صبحي" عن تقديره للواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والذي قام بتوفير قطعة أرض للمركز علي مساحة "١٧ "الف متر كمقر جديد وبديل للمقر القديم والذي دخلت قطعة الارض القديمة ضمن مشروع تنفيذ ستاد المصري والمخطط الاستثماري الجاري تنفيذه بالوقت الحالي .

وفي نهاية اللقاء وعد وزير الشباب مجلس ادارة مركز شباب الاستاد بتحمل الوزارة لكافة الأعباء المالية للمركز خلال الفترات الماضية من اجل ضمان استمرار المركز في تقديم مختلف أنشطته الرياضية والشبابية لحين الانتهاء من تنفيذ المقر الجديد خلال الفترات القليلة القادمة .