أهالي قرية "شابور": نعيش معاناة يومية لعدم وجود صرف صحي

‎وردت الينا (باب صوت الناس ) رسالة مفادها قيام الأهالى بقرية شابور بمركز كوم حمادة بالاستغاثة لحل أزمة الصرف الصحي لديهم .

‎يعيش أهالي قرية شابور بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة معاناة حقيقية بسبب عدم توفر قنوات الصرف الصحي مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

‎وأكد أحد الأهالي أن القرية يتبعها قرى أخرى فهي بمثابة مركز ولا تملك الإمكانيات اللازمة لحل المشكلة بمفردها مما يجعل تدخل الجهات المعنية أمرًا ضروريًا.

‎وأضاف أن القرية تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي ورغم تقديمهم العديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة والمسؤولين المختصين إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة فعلية حتى الآن.

‎ويطالب أهالي القرية بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم قبل فوات الأوان خاصة مع اقتراب أيام مباركة يحتاجون فيها إلى توفر الصرف الصحي بشكل أساسي لحياتهم وحياة أسرهم.

‎كما أشاروا إلى أن بعض القرى المجاورة تتلقى دعمًا من جمعيات أهلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات توصيل المياه متمنين أن تمتد هذه المبادرات لتشمل قريتهم أيضًا.

‎ويأمل أهالي "شابور" أن يصل صوتهم إلى المسؤولين ليتم النظر في مشكلتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على حقهم الأساسي في عيش حياة كريمة.