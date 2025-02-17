جامعة الفيوم تنظم ندوة حول مقومات بناء الإنسان

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، شهد أ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة مقومات بناء الإنسان التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة واحة الرضا والحمد وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية، واستضافت خلالها فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

بحضور اللواء رضا العمدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحة الرضا والحمد، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وعدد من العاملين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين 17/2/2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

صرح أ.د عرفه صبري أن بناء الإنسان ليس بالأمر الهين حيث يتطلب جهودًا كبيرة يجب بذلها من أجل تكوين الإنسان عقليًا وروحيًا واجتماعيًا، وأشاد سيادته بالدور الذي يقدمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة من خلال تنظيم الندوات، واستضافت الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات لتنقل خبراتها للطلاب، ودعا سيادته الشباب للمساهمة الفاعلة في بناء أنفسهم ومجتمعهم والانتماء للوطن وعدم الالتفات للأفكار الهدامة التي تنال من عزيمتهم وتشوش عقولهم.

وأوضح أ.د عاصم العيسوي أن المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على بناء طلابها وتنمية مواهبهم ومساعدتهم ليكونوا أفرادًا نافعين بوصفهم قادة المستقبل.

واكد سيادته أن الجامعة تعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة طلاب الجامعة ومن ثمّ خدمة إقليم الفيوم بشكل عام، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة واحة الرضا والحمد في خدمة طلاب الجامعة.

وعبر اللواء رضا العمدة عن سعادته بتنظيم هذه الندوة بالتعاون مع جامعة الفيوم التي تعد مركزًا للعلم والمعرفة بمحافظة الفيوم، مؤكدًا حرصه على استمرار هذا التعاون في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.

وتناول د. رمضان عبد الرازق الحديث حول مجالات بناء الإنسان، ومن أبرزها البناء العقدي والديني للإنسان، والبناء الروحي والأخلاقي والفكري، وكذلك البناء النفسي والاجتماعي والجسدي، وعرض سيادته لمقومات بناء الإنسان التي تتلخص في التوحيد والعبادة والإيمان والعلم والعمل والإتقان.

وحث سيادته الشباب على ضرورة احترام آبائهم وأساتذتهم وزملائهم، والتحلي بالصبر والمثابرة في تحقيق أهدافهم، وتناول سيادته شرحًا لآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين مكانة الإنسان وتكريمه بوصفه أعظم مخلوقات الله عز وجل.

من جانبه دعا د. أيمن أبو عمر الشباب للتحلي بالحلم والطموح والحكمة والسعي المستمر في طلب العلم، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات هي التي تكسب الإنسان الفضل العظيم وهو رضا الله عز وجل.

وأكد سيادته أن الإنسان منوط به عمارة الأرض والعمل الصالح والتعامل بإنسانية مع كافة المخلوقات.

وقدّم الطالب محمود سيف رئيس اتحاد طلاب الجامعة الشكر لإدارة الجامعة على اهتمامها بالطلاب والعمل على تأسيسهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الندوة تم تقديم درع الجامعة للدكتور رمضان عبد الرازق، ود. أيمن أبو عمر، واللواء رضا العمدة تكريمًا وتقديرًا لجهودهم المبذولة.