إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يحتفظ بوجوده في خمس نقاط استراتيجية داخل لبنان

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر سياسية رفيعة، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل احتفاظه بوجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقًا للمصادر، ستتيح هذه النقاط لإسرائيل القدرة على السيطرة على القرى في الجنوب اللبناني، مما يعزز من حضورها العسكري في المنطقة.

وأضافت القناة أن إسرائيل ستواصل فرض وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني بشكل قوي وحازم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /الاثنين/، استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية على مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة بمدينة صيدا أدى، في حصيلة أولية، إلى سقوط شهيد.



وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الشهيد الذي تم سحبه من السيارة المستهدفة عند مدخل صيدا الشمالي ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي يتم التأكد من هويته عبر إجراء فحص الـ DNA.

وفي مرجعيون، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، مع توغل لآليات ودبابات الاحتلال في منطقة حوشين غرب البلدة.



كما تحلق طائرة مسيَّرة إسرائيلية، منذ ساعات الصباح، في أجواء مدينة بعلبك على علو منخفض.