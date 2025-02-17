الاحتلال يصادر 90 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات مستوطنين

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقع على قرار يقضي بمصادرة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، أن ذلك لصالح تعويضات لعائلات المستوطنين الذين قُتلوا في عمليات مقاومة خلال الفترة الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة (جنين) ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مُخلفا 25 شهيدًا فلسطينيا وعشرات الإصابات ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الاثنين/ أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في شق شوارع جديدة بمخيم جنين، امتدادا من شارع مهيوب حتى حارة جورة الذهب، ومن غرب المخيم الجديد حتى حارة عبد الله عزام، ومن حارة الوهدان باتجاه جورة الذهب، بالإضافة لشق طريق من منطقة الجبل حتى منتصف المخيم، كما وسعت شوارع أخرى داخل المخيم.



وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق جزءًا من شارع مهيوب بالسواتر الترابية، كما أغلق الاحتلال مدخل المخيم الجديد.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة العيسوية شمال شرق القدس.