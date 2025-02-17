محامي سفاح المعمورة يكشف عن بلاغات جديدة وتفاصيل مهمة في القضية

كشف المحامي أمير عثمان، محامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث أكد أنه تم تقديم أربع بلاغات جديدة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تفيد بوجود أربع شقق استأجرها المتهم، وأوضح أن الجهات المعنية تقوم حاليًا بتفتيش هذه الشقق.



وأضاف عثمان في تصريح صحفي، أن المتهم يمتلك شقة في محافظة القاهرة بالإضافة إلى ثلاث شقق أخرى مستأجرة.

وأشار إلى أنه سيكون محامي الدفاع عن المتهم حتى صدور تقرير فني رسمي معتمد يثبت أنه سليم نفسيًا، وفي حالة ثبوت ذلك، سيتنحى عن القضية.

وقال: "نحن لا ندافع عن المتهم، بل ندافع عن الشرعية الإجرائية لضمان محاكمة عادلة، أيًا كان الحكم الذي يصدر ضده".