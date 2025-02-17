أستاذ علوم سياسية: رئيس قبرص لديه قناعة بالرؤى المصرية بشأن إعادة إعمار غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر اليوم، مشيرًا إلى أنها تركز على أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك شراكة قوية بين مصر وقبرص في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي، وتناولت المباحثات بين الجانبين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصًا ما يتعلق بقطاع غزة، بما في ذلك قضايا تبادل المحتجزين والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الرئيس القبرصي يدعم الرؤية المصرية بشأن إعادة إعمار غزة، ويرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد وجود توافق ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ضمن آليات التعاون الثنائية والثلاثية، حول ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع، أن تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة يعد خطوة استراتيجية مهمة، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى تفضل العمل في بيئة مستقرة أمنيًا وسياسيًا، مع بنية تحتية واقتصادية قوية، وهو ما يتوفر في مصر.

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