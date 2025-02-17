سؤال للحكومة عن خطتها لإنشاء مناطق صناعية في شمال سيناء

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٤ هى الاهتمام بالمواد الخام اللازمة للصناعة، فالرمال السوداء والبولي إثيلين هما خير مثال على جهود الدولة أن تكون مواد الخام الداخلة في الصناعات مصرية، وهذه هى النواة للتحول من سياسات التجميع إلى التصنيع الحقيقي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية".

وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأضاف نائب التنسيقية "نحن نرى أن العالم في الأزمات يكون أناني ولن ينفعنا سوى السعي للاكتفاء الذاتي، وقد أثلج صدورنا أن يكون افتتاح المشروعات الزراعية في توشكى، وأن يتم الإعلان أن الأدوات المستخدمة في الري والزراعة صناعة مصرية وبمواد خام مصرية، ومن هذا المنطلق أعلنت الحكومة المصرية خطة لتوطين أو لانتقال 5 ملايين مصري في سيناء".

وتابع "القط": ولذلك أود أن أستوضح سياسة الحكومة في إنشاء مناطق صناعية في شمال سيناء حتى تكتمل خطة التنمية وتبقى سيناء أرض مصرية يقوم بتعميرها وتنميتها المصريون فقط، فكما حاربنا الإرهاب بالسلاح فمكافحة الإرهاب لن تكون إلا بالتنمية، والتنمية أحد ركائزها الصناعة، فهنا يجب أن توضح لنا الحكومة خطتها في إنشاء مصانع في سيناء لكي نعمرها، فسيناء لن يعمرها إلا المصريين، ولن يعيش فيها إلا المصريين".

