شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليديس، توجيه كلمات من رؤساء عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية من شركاء الاستثمار والنجاح في قطاع الطاقة مع مصر.

وأكد رئيس شركة إيني الإيطالية المهندس كلاوديو ديسكالزي علي اعتزاز شركته بتواجدها في مصر لأكثر من 70 عاما، لافتا إلى أننا نشهد اليوم خطوة للتعاون في قطاع الطاقة مع مصر وقبرص وهي توقيع اتفاق لتنمية وتطوير حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي بإستغلال البنية التحتية في مصر لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس الشراكة الناجحة بين مصر وقبرص في اطار للتعاون يتخطي الطاقة حيث تعمل علي مد جسور التعاون ودعم النمو الاقتصادي والاستدامة و إطلاق الفرص الاقتصادية، مؤكدا أن ايني ملتزمة بتنمية التعاون المصري القبرصي ودفع النمو والاستدامة لمصلحة المنطقة وقطاع الطاقة.



ووجه ديسكالزي الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، علي تنظيم مؤتمر مصر للطاقة لالقاء الضوء علي دور منطقة شرق المتوسط التي صارت اليوم لاعبا اساسيا في تأمين امدادات الطاقة .

وخلال كلمته ، أكد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشى العالمية ، على اهمية مؤتمر مصر الدولى للطاقة الذي يجمع كافة المهتمين لمناقشة مستقبل الطاقة ، مشيداً بالشراكة مع قطاع البترول المصري والتى تدعوا للفخر ، حيث تعمل الشركة لاكثر من 30 عاماً وتعد حالياً اكبر منتج للبترول فى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركة لجعل مصر مركز إقليمي للطاقة ، والتعاون البناء في مواجهة التحديات ، وفى هذا الصدد اشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، لافتاً إلى أن الشركة تسعى جاهدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز في مصر خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى اهمية الطاقة باعتبارها مفتاح النمو في كافة المجالات والصناعات.

وأضاف أن أباتشي نجحت في خفض مليون طن من الانبعاثات خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى اسهامات الشركة المجتمعية فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الخدمية.