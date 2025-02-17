وزير المالية الإسرائيلي: يجب أن نواصل القتال في قطاع غزة

شهدت جلسة حامية في الكنيست الإسرائيلي مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وذلك أثناء مناقشة مشروع سحب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية.

خلال الجلسة، أكد سموتريتش على ضرورة استمرار القتال في قطاع غزة، قائلاً: "يجب أن نواصل القتال في قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا العسكرية."

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حركة حماس. وأضاف: "لن نستسلم وسنعمل على إعادة جميع المختطفين في غزة."

لكن هذه التصريحات أثارت انتقادات حادة من بعض أعضاء الكنيست، الذين اعتبروا أن الحكومة قد فقدت الدعم الشعبي.

فيما دافع سموتريتش عن سياسة الحكومة، مؤكدًا أن العملية العسكرية في غزة ستستمر حتى تحقيق الأمن الكامل لإسرائيل وإعادة الجنود والمواطنين المختطفين.