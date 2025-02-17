بعد أحداث مطار بيروت.. قرار عاجل من لبنان بشأن إيران

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم الإثنين تمديد تعليق الطيران بين بيروت وطهران بعد الأحداث التي شهدها محيط مطار بيروت الدولي بعد رفض وصول طائرة إيرانية.

وعقد اجتماع في قصر بعبدا بقيادة برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، لبحث التطورات المتعلقة بأحداث مطار بيروت، أصدر بيان تضمن عددا من النقاط الهامة وأبرزها، تكليف وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني بتمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران.

وأكد البيان على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.

وبحسب البيان فقد أثني الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.

يذكر أن حشود من الموالين لحزب الله نظموا احتجاجات قرب مطار بيروت يومي الخميس والجمعة الماضيين وقطعوا الطرق بعد رفض السلطات اللبنانية هبوط طائرة إيرانية.

واعتدى المتظاهرين على ضابط كبير في قوات اليونيفيل، ليبدأ الجيش اللبناني في تفريق المتظاهرين وفتح الطرق المغلقة وبسط سيطرته على محيط مطار بيروت.

وكانت تقارير عبرية كشفت أن الطائرة التي رفضت لبنان استقبالها كانت تحمل أموالا لحزب الله، وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها حال وصلت إلى مطار بيروت الدولي.