سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 استقرار في منتصف التعاملات، بعد آخر ارتفاع سجله، حيث صعد عيار 21 الأكثر تداولًا صعود بنحو 25 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 نحو 4714.29 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 نحو4125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 عند3535.71 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 نحو 33000 جنيه.



وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 نحو 2919 دولارًا للأوقية.