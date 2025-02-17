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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام البحرينى بدار القضاء العالى

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استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم، بدار القضاء العالى  القاضي الشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والنائب العام البحريني المستشار الدكتور على بن فضل البوعينين، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور قادة محكمة النقض والنيابة العامة المصرية.

وقد أعرب رئيس محكمة النقض، عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين تأتى الزيارة الرسمية لتوقيع رئيسا المحكمتان لاتفاق التوأمة والتعاون بين المحكمتين تتويجا لما سبقها من تباحث إدارتي العلاقات الدولية بالمحكمين في سبيل تعزيز آليات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين الجانبين واتفاقا على توقيع إعلان التوأمة بتاريخ اليوم، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفان الدروع التذكارية ، صرح بذلك المستشار خالد فاروق  المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

استقبل التعاون القضائي البلدين الشقيقين البح التاريخية العلاقات الدولية