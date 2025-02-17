سعر صرف الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري اليوم 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات، بالبنك الأهلي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، في بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجاري الدولي cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات بالبنوك كالآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.