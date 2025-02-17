الشوط الأول.. سيراميكا يتقدم على إنبي 2-1

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعها على ملعب استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

سيطر سيراميكا على مجريات الشوط الأول من البداية ونجح في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الثانية والعشرين عن طريق نجمه المتألق محمود زلاكة الذي راوغ الدفاع وحارس ابني وأودع الكرة الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين عزز أحمد بلحاج التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف ثان، قبل أن ينجح إنبي في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة الرابعة والثلاثين عن طريق رأسية هشام عادل.