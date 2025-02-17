جامعة أسيوط الأهلية تشارك في فعاليات "أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية؛ شارك وفد طلابي يضم (٢٥) طالبًا وطالبة من مختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية؛ في فعّاليات النسخة الثانية من "أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد" بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والممتدة فعالياته خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ من فبراير ٢٠٢٥م.

يأتي أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب.

عبّر الدكتور أحمد المنشاوي، عن سعادته؛ لمشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية في الأسبوع، مؤكدًا حرص الجامعة الأهلية؛ على تحقيق التواصل ودمج الطلاب فى المجتمع، وإطلاق طاقاتهم وتبادل ونقل الخبرات بين الطلاب المشاركين، وفتح مدارك الشباب، وتنمية مواهبهم المختلفة، وتعزيز قدراتهم على التعبير عن أنفسهم، ودعم شخصياتهم واكتمال بنائها فكرياً وثقافياً، وهو ما يأتي في إطار أهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاءت مشاركة جامعة أسيوط الأهلية في فعاليات الأسبوع؛ تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وبحضور الدكتور على يونس مدير برنامج كلية الهندسة كممثلاً عن جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور ميسرة أحمد ثابت مدير رعاية الشباب بجامعة أسيوط الأهلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور نوبي محمد حسن؛ إلى أن مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية في وقائع الملتقى تضمنت؛ تقديم (٢) مشروع طلابي في مجال الطاقة، و(٢)روبوت لتتبع الخط، و(٢) روبوت لحل المتاح، إلى جانب المشاركة في دورى المعلومات، وكذلك في المجال الرياضي في منافسات ألعاب؛ التنس، وكرة القدم.

جدير بالذكر، إن افتتاح أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد؛ شهد حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نبيل نور الدين نائب رئيس جامعة ميريت لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وكوكبة من عمداء، ووكلاء الكليات الهندسية، والتكنولوجية المشاركة، وحشد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقيادات وزارتي التعليم، والشباب والرياضة بأسيوط، وقيادات محافظة أسيوط، ومديري المدارس المشاركة، وعددها (٨) مدارس، إلى جانب (١٢) جامعة.

