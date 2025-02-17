رئيس الوزراء يلتقي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع الطاقة، بما يُعزز الأهداف التنموية بالبلدين، مُشيراً إلى حرصه على متابعة مجالات التعاون الثنائي القائمة في هذا القطاع، والتي تبلغ أوجها من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، مُعرباً عن التطلع للانتهاء من هذا المشروع الواعد وفق الإطار الزمني المُقرر.

وعرض رئيس الوزراء جانباً من الخطوات المهمة التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار خططها نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال جهود القطاع الخاص، بهدف تدعيم قُدرات الشبكة القومية للكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.



من جانبه، أعرب وزير الطاقة السعودي عن سعادته بالتواجد في مصر للمشاركة في الحدث المهم مؤتمر ومعرض "إيجبس 2025" بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكداً حرص المملكة على دفع أطر التعاون والشراكة مع مصر في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، ودعم الشبكة الكهربائية، وتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة، وفي مقدمة ذلك مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال.

