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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يرافق رئيس وزراء كرواتيا في زيارة للمتحف المصري الكبير

جولة وزير الثقافة
جولة وزير الثقافة بمنطقة الاهرامات
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في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكرواتيا، رافق الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ورئيس البعثة الشرفية، السيد“أندريه بلينكوفيتش”، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمتحف المصري الكبير وخلال الجولة، استعرض الوفد أقسام المتحف المختلفة، واطّلع على أبرز المقتنيات الأثرية التي تجسد عراقة الحضارة المصرية.

كما اصطحب وزير الثقافة الوفد الكرواتي في زيارة إلى منطقة الهرم الأثرية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة التي تعد من أعرق المواقع الأثرية في العالم، وشاهد عن كثب عظمة الأهرامات.

واختتم اليوم بزيارة مقابر الشط بمنطقة رأس سدر بمحافظة السويس، والتي تضم رفات اللاجئين الكرواتيين الذين لجأوا إلى مصر خلال الفترة من 1944 إلى 1946.

 وخلال الزيارة، تم استعراض الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي، الذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو قد شارك في استقبال رئيس الوزراء الكرواتي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، حيث استقبله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مراسم استقبال رسمية، بحضور عدد من المسؤولين المصريين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا، حيث من المقرر أن تشهد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، يترأسها كل من الدكتور مصطفى مدبولي والسيد “أندريه بلينكوفيتش”، بمشاركة عدد من الوزراء من البلدين، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما سيُعقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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