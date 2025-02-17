«سفاح المعمورة».. جرائم مروعة تغطيها منشوراته الدينية واللغوية والحقوقية على "فيس بوك"

أثارت الصفحة الشخصية على فيسبوك للمتهم "ن.ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، التي يواجه اتهامات بقتل ثلاث ضحايا، حالة من الاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اكتشاف تفاصيل مروعة عن محتوى الصفحة.

تضمنت صفحته العديد من المنشورات الدينية، مثل آيات قرآنية وأدعية، إضافة إلى منشورات تتعلق بالحكم والمواعظ. كما تضم الصفحة، التي يتابعها 6600 شخص، شهادات تقدير من منظمات حقوقية، من بينها شهادة منسوبة للأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن كارنيه خاص بحقوق الإنسان.

كما شملت الصفحة صورًا شخصية للمتهم في عدة أماكن مختلفة في الإسكندرية، مثل مكتبه، الشواطئ، وداخل سيارته الخاصة، إلى جانب منشورات تتناول دروسًا في تفسير القرآن وقواعد اللغة العربية والنحو.





البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.



وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية أحد الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة في الإسكندرية.



وقرر قاضى التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.