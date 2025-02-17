ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإسباني: من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقال وزير الخارجية الإسباني: "نتوقع وحدة أوروبية تجاه أوكرانيا في قمة باريس".

أوكرانيا وزير الخارجية الاسباني وحدة أوروبية