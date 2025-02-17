أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقال وزير الخارجية الإسباني: "نتوقع وحدة أوروبية تجاه أوكرانيا في قمة باريس".
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وزير الخارجية الإسباني: من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا
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أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.