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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومى للمرأة يستقبل وفدًا من مؤسسة ويل سبرنج لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة يلتقى وفد مؤسسة ويل سبرنج
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استقبل المجلس القومي للمرأة اليوم وفد من مؤسسة ويل سبريج wellspring ، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، مايكل أيوب رئيس مؤسسة ويل سبرينج للتدريب المجتمعي والوفد المرافق له، لمناقشة سبل استكمال التعاون بين الجانبين. 

حيث أشادت المستشارة أمل عمار، بجهود مؤسسة ويل سبرينج على مدار الأعوام الماضية في تنفيذ العديد من الأنشطة التى تهم المرأة و الأسرة منها معسكرات توعوية ، علاوة على برامج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعديد من المحافظات، وأكدت على أهمية استكمال التعاون لدعم الأسرة المصرية. 

فيما استعرض مايكل أيوب، جهود المؤسسة بالتعاون مع المجلس خلال السنوات الماضية، وعبر عن تطلعه لاستكمال هذا التعاون المثمر خلال الفترة القادمة.

 شهد اللقاء حضور كل من شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة"، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة.


 

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