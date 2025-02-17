رويترز: الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ إسرائيل بضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة للفلسطينيين

ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ إسرائيل بضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة للفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت رويترز، أنّ الاتحاد الأوروبي سيسهم بفاعلية في الجهود الدولية المنسقة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة.

وتابعت، أنّ الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إتاحة الوصول الإنساني الآمن والكامل إلى جميع مناطق قطاع غزة، مشيرةً، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة لا سيما المناطق الشمالية جراء عدم دخول مساعدات كافية.