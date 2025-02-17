وكيل إعلام الشيوخ تدعو لإطلاق حوار مجتمعي حول التحديات التى تعيق الصناعة

أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود ١٠ آلاف مصنع متعثر بين ما تم تنفيذه وما هو تحت الإنشاء.

وتساءلت " سعيد " خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الاثنين ، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، ما عدد المصانع التي نجحت وفقا للمبادرة في تجاوز التعثر؟، وأيضا ما عدد المصانع الصغيرة الغير مرخصة التي تم ضمها للاقتصاد الرسمي من خلال المبادرة وخضعت للنظام الضريبي؟.

وأوضحت وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها خلال لقاءات مع أصحاب مصانع متعثرة تضمن الحديث عن تقييم جزافي لاستهلاك المرافق وكان صعب عليا التأكد من صحة ذلك.

وطالبت "سعيد " بضرورة الوقوف على نسب اشغال المناطق الصناعية وعمل مقارنات بين نسب الإشغال والإنتاجية وتحليل الفرص ورصد التحديات لتلافيها، مثل مدينة الروبيكي مثلا او دمياط الجديدة او المدن الصناعية في وجه قبلي.

وأشارت " سعيد " سؤالي في ظل العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ولا نعرف جدواها، لماذا لا يتم تبني حوار مجتمعي حول تحديات المشروعات الصناعية يكون قائم على أساسين، الأول بياناتي قائم على تحليل التحديات التي تواجه أصحاب الصناعات، والأساس الثاني المبادرة ببذل جهد اكبر للوصول لهؤلاء ولا ننتظر ان يطرقوا أبواب الجهات المعنية لأنه في النهاية القائمين على النظر في الطلبات والمشكلات موظفين يفتقدون الحس والرؤية ويظلون أسرى اللوائح وتعقيداتها، والتأكد من الإعلان والإفصاح الدائم عن نتائج هذه اللقاءات وتعديل قواعد البيانات أولا بأول لنتأكد أننا على المسار الصحيح.