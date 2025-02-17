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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 27 طالبًا مصابا باختناق إلى مستشفى بلبيس المركزي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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استقبل مستشفى بلبيس المركزي مساء اليوم ٢٩ حالة منهم ٢٧ طالبًا من إحدى المدارس الخاصة ومعلمتين، بقسم الإستقبال والطوارئ، وذلك نتيجة تعرضهم لحالات اختناق إثر تسرب غاز من أحد المصانع بمدينة بلبيس.

وعلى الفور، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم لهم، حتى استقرت حالتهم الصحية، وتماثلوا للشفاء التام، وخرجوا جميعاً من المستشفى بحالة جيدة بعد تلقي العلاج.

واكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بأن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، تتابع عن كثب الحالة الصحية للمواطنين بالمحافظة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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