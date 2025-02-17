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الإثنين 17 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزارة العدل تعقدت حوارًا مجتمعيا للطائفة الإنجيلية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت منذ قليل جلسة الحوار المجتمعي للطائفة الإنجيلية، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي عقدتها اليوم وزارة العدل  برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلمت “البوابة نيوز” بأن الطائفة شاركت في الحوار وناقشت اللجنة المشكلة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون، بعض البنود والمقترحات الخاصة بمشروع القانون. 

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