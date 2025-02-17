شاهد عيان: "أحد ضحايا عقار كرداسة المنهار لسه ساكن امبارح"

قال أحد شهود العيان في واقعة انهيار عقار بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، والذي خلف وراءه مصرع 10 أشخاص، بينما أصيب 3 آخرين، أن أحد المتوفين داخل العقار "لسه ساكن امبارح".

وأضاف الشاهد، بأن الواقعة حدثت في الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم الإثنين، حيث سمع الأهالي دوي الانفجار والذي أثر علي العقار المنهار والعقارات المجاورة.

وأكمل الشاهد، بأن الأهالي تجمعوا لمحاولة إنقاذ المتوفين، وساعدوا رجال الإنقاذ في البحث عن جثث الضحايا.

وكانت قد شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، إثر حدوث انهيار عقار مكون من 3 طوابق خلف وراءه مصرع 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انفجار وانهيار أحد العقارات بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني ويرافقهم 15 سيارة إسعاف إلي موقع الحادث.



أسماء ضحايا عقار كرداسة المنهار



وبالفحص تبين حدوث انهيار بعقار مكون من 3 طوابق خلف وراءه مصرع 10 أشخاص نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثامينهم وهم كلاً من:

. محمود سيد حزين، 25 سنة

. إنجي سليمان محمود، 25 سنة

. هاني سامي عبدالعزيز، 22 سنة

. رحيل حسين عطية، 18 سنة

. أحمد يحيى توفيق، 30 سنة

. عمر جابر عبدالمنعم، 26 سنة

. محمود جمعة دكروري، 24 سنة

. أشرف عمر فرغلي، 39 سنة

. سليمان ناجي سليمان، 26 سنة

. محمود أحمد خطاب، 39 سنة.



بينما أصيب 3 آخرين، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبينت التحريات أن انفجار أسطوانة غاز سبب الانفجار وانهيار العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.