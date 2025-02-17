استكمل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة جولاتهم التفقدية لمستشفيات جامعة أسوان ، وكان برفقتهم خلال الزيارة كل من الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي لجامعة أسوان.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان

خلال الزيارة، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تماشياً مع رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تسعى إلى تحسين وتطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار نصرت إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تقدم خدمات علاجية متميزة في مختلف التخصصات الطبية، لافتاً إلى أن مستشفى الباطنة التخصصي الجديد دخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمواطني محافظة أسوان والمحافظات المجاورة في جنوب الصعيد.

وأضاف نصرت أنه يتم حالياً استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بمستشفيات جامعة أسوان على قدم وساق، وخاصةً في مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من خمسة طوابق يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

كما أشار إلى أن المستشفيات تشهد تطوراً ملحوظاً في زيادة عدد الأسرة، حيث قاربت السعة الإجمالية للأسرة أن تصل إلى 800 سرير لتلبية احتياجات المرضى.

واكد الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة علي دعم مستشفيات جامعة أسوان والعمل علي إستكمال المراكز المتخصصة بمدينة أسوان الجديدة اسوان الجديدة ، مشيدا بما وصلت إليه المنظومة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان تطور الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تجهيز ما يقرب من 150 سريرًا جديدًا تخصص لحالات التجميل والحروق، من ضمنها 125 سريرًا في قسم العناية المركزة ، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأقسام الأخرى التي شهدت تطويراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة لتلبية احتياجات المرضى

وقد طرحت اللجنة عددًا من المطالب الهامة، أبرزها ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة لتلبية احتياجات المرضى، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكدت اللجنة على أهمية تخصيص المزيد من المخصصات المالية لاستكمال مشاريع الإنشاءات الطبية في الجامعة، مثل مشروع مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وفي ختام الزيارة، قام وفد اللجنة ورئيس الجامعة بتفقد عدد من أقسام مستشفيات جامعة أسوان،، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث أشادوا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها المستشفيات في الفترة الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية والمرافق الطبية لمواكبة احتياجات المواطنين وتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية بمحافظة أسوان.

ويضم وفد للجنة الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل اللجنة، والدكتورة أمل عصور، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة: حسام الدين المندوة، محمد الحمامي، جيهان البيومي، سكنية عبدالسلام، صبورة السيد، ليلى أبو إسماعيل، رشاد فايز كليب، وزكريا حسن،

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