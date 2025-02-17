ختام فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي "حول معالم المنهج الأزهري" بشمال سيناء

شهدت منطقة شمال سيناء الأزهرية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي (حول معالم المنهج الأزهري)، والذي يتم بالتعاون بين مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية.

وذلك تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات الدكتور/ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بزيادة الإهتمام بترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهري والارتقاء بالكفاءة المهنية لهم، وبناءً على تكليف السيد صاحب الفضيلة الشيخ / أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ كل ما يلزم نحو الإعداد الجيد للمعلمين بجميع المناطق الأزهرية.

حرصًا منه على الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي والمهني لهم، وتنفيذًا لتعليماته بعقد البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري؛ وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية.

حيث أطلق قطاع المعاهد الأزهرية يوم السبت الموافق١٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م فعاليات البرنامج التدريبي الثاني التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) ، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري لجميع معلمي العلوم الشرعية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، واختتم اليوم فعاليات البرنامج، تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وقد أكد فضيلته أن هذا البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية لدى موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوى الفكري والعلمي والتربوي لهم.

وقد تم تنفيذ البرنامج تحت رعاية فضيلة الشيخ/ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية

وقد قام بالتدريب بمنطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم أ د/ محمد فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد؛ د/ إبراهيم سليمان المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد، وبحضور الأستاذ أحمد جمال، عضو العلاقات العامة بمشيخة الأزهر الشريف، والأستاذ عبدالحكيم قاعود، عضو إدارة التدريب بقطاع المعاهد الأزهرية.