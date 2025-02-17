غليان في إسرائيل واتهامات لنتنياهو بعرقلة مراحل وقف إطلاق النار في غزة

بعد أكثر من 500 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة؛ تطال نتنياهو اتهامات بعرقلة مراحل الهدنة المكونة من 3 مراحل؛ فالمجتمع الإسرائيلي اتهم نتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية من تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار.



ودعت عائلات المحتجزين للإضراب عن الطعام تزامنًا مع مرور 500 يومًا لاحتجاز أبنائهم في غزة وأدى العدوان لاستشهاد 48271 أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال 7 أكتوبر الماضي وبلغت حصيلة الإصابات لـ 111693 منذ بدء العدوان في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض غير معروف ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وثمنت حماس ما ورد في البيان الختامي للقمة الأفريقية من مواقف مبدئية تدين الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وأن موقف القمة الأفريقية القوي هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولية وقف العـ ـدوان وتصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.