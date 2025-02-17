ريان رينولدز يصدم الجمهور بمزحة عن قضية بليك لايفلي وجاستن بالدوني

صدم ريان رينولدز معجبي برنامج SNL بمزحة عن الجدل الدائر بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني، وحضر نجم Deadpool وزوجته حدثًا احتفاليًا بمناسبة الذكرى السنوية للبرنامج الكوميدي الأمريكي، الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في الاحتفال بمرور 50 عامًا على انطلاقه، وسط حضور العديد من المشاهير، وكانت مشاركة رينولدز ولايفلي في الحدث أول ظهور علني لهما وسط فضيحة It Ends With Us، حيث رفع كل من لايفلي ومخرج الفيلم والممثل المشارك بالدوني دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

وفي ديسمبر، رفعت لايفلي دعوى قضائية ضد بالدوني بتهمة التحرش الجنسي والتسبب في ضيق نفسي شديد لها، ومن جانبه، أنكر بالدوني، الذي تم إسقاطه من وكالته بعد ظهور الاتهامات، جميع الادعاءات، ورفع دعوى مضادة ضد لايفلي ورينولدز بقيمة 400 مليون دولار (321 مليون جنيه إسترليني) بتهمة محاولة تدمير سمعته ومسيرته المهنية.

شجع منتجو SNL رينولدز، الذي ألمح سابقًا إلى مروره بوقت عصيب في أول منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي منذ دعوى لايفلي، على الإشارة إلى الفضيحة خلال مقطع قصير مع تينا فاي وآيمي بولر، خلال الفقرة، التي تضمنت رد الثنائي على أسئلة من الجمهور، وقف رينولدز قائلاً إنه “لديه سؤال” لهما، فبادرتاه بالرد: “"ريان! كيف الحال، فأجاب ممازحًا: “رائع! لماذا، ماذا سمعتم؟”

كانت لايفلي، الجالسة بجانبه، تبتسم، ولكن عندما أشار زوجها إلى مشاكلهما القانونية، نظرت إليه بصدمة واضحة في مشهد تم التخطيط له مسبقًا، وضحك الجمهور بدهشة من اللحظة، وبعد لحظات، عادت لايفلي للابتسام مجددًا، وانتشرت شائعات عن خلافات بين بالدوني ولايفلي خلال تصوير الفيلم قبل أن يتم تأكيدها، حيث تجنب النجمان بعضهما البعض بشكل واضح خلال الجولات الترويجية للفيلم.

وحكم قاضي اتحادي في نيويورك بأن على الطرفين الاستعداد للمحاكمة في مارس 2026، وبعد هذا القرار، قدم محامو الزوجين إشعارًا يفيد بأنهم سيسعون إلى إسقاط دعوى بالدوني المضادة، وقبل أيام من الجلسة الأولى في القضية، أطلق فريق بالدوني موقعًا إلكترونيًا يحتوي على وثيقتين قانونيتين حول النزاع مع لايفلي.

تضمنت الوثائق ادعاءً بأن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على دعوى لايفلي ضده قبل 11 يومًا على الأقل من نشرها تقريرها. لكن الصحيفة ردت بأن الوثائق "مليئة بالمغالطات"، وأفادت تقارير أن الفريق القانوني لبليك لايفلي أرسل مذكرات استدعاء إلى ثلاث شركات اتصالات أمريكية رئيسية (AT&T، Verizon، T-Mobile)، مطالبًا بالحصول على سجلات هاتف بالدوني، وفقًا لمجلة US Weekly.

كما طلبوا سجلات هاتف المعلقتين الإعلاميتين لبالدوني، جينيفر أبيل وميليسا ناثان، في محاولة لكشف "شبكة الأشخاص المتورطين في حملة التشويه"، ضد لايفلي، وهذه السجلات ستوفر أدلة حاسمة لا تدحض، ليس فقط حول من يقف وراء المؤامرة، ولكن أيضًا متى وأين وكيف تم التخطيط لها وتنفيذها.

وبدوره، رد برايان فريدمان، محامي بالدوني، على مذكرات الاستدعاء قائلًا: “مذكرات الاستدعاء جزء عادي من أي قضية قانونية، لكن ما يطلبه محامو لايفلي هنا أمر غير عادي تمامًا”، وأضاف: “إنهم يطلبون كل مكالمة، رسالة نصية، سجل بيانات، وحتى معلومات الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي خلال العامين ونصف الماضيين، بغض النظر عن المرسل أو المستلم أو الموضوع” وختم بالقول: “هذه محاولة يائسة للبحث عن أي دليل يدعم مزاعمهم التي يمكن دحضها بسهولة. لن يجدوا شيئًا”.