تحرير 100 مخالفة تموينية في دمياط

شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ... شنت مديرية التموين حملات مكثفة خلال أمس الأحد سفرت عن تحرير ١٠٠ محضر .

وصرح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١٢ محضر و جاءت المخالفات مابين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم اعلان عن قائمة تشغيل .

وفيما يخص الحملات على الاسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات ، فقد أسفرت عن تحرير ٨٨ محضر لمخالفات عدم اعلان عن الأسعار و عدم وجود شهاده صحيه ، و أيضًا عدم وجود سجل تجاري و بدون ترخيص واكياس سوداء و غش تجاري عباره عن( لحوم منتهيه الصلاحيه) و عدم اعلان عن مخزن و عرض لحوم مكشوفه و بدال تمويني وورق مطبوعات و عدم اعلان اسعار مقرارات تموينيه

‏ و أكد وكيل وزارة التموين أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ دمياط بالمتابعة اليومية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن تم تكثيف الحملات الرقابية لضبط الاسواق ومستودعات الغاز وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص ومنع اى محاولات للغش التجارى والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة .

تمكنت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم علي التفتيش علي الاسواق في دمياط من فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب ، بناءًا على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري،

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى ، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الرقابة التموينية بضبط ٥٥٠ كيلو من اللانشون والسلامى الغير صالح للاستهلاك الادمى والذى كان سيتم طرحه بالاسواق ف احد المخازن

هذا وقد تم ضبط مصنعات برجر ودواجن منتهية الصلاحية.

