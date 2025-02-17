مصر أكتوبر بالإسكندرية يناقش جاهزية الأمانة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كشف المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل الاجتماع التنظيمي لأمانة المحافظة، في إطار العمل المستمر لتعزيز الأداء الحزبي على مستوى المحافظة، ولمناقشة مستجدات الأنشطة الحزبية وخطط العمل للفترة المقبلة.

وقال «حلمي» في بيان له، إن الاجتماع شهد اختيار مجموعة من الكوادر الحزبية لحضور دورة تدريبية متخصصة حول آليات العملية الانتخابية، وذلك بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزية الأمانة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف، أنه تمت مناقشة خطط العمل الخاصة بالأمانات النوعية، فضلا على ضرورة تكامل الأنشطة مع الخطة العامة للحزب، مشددًا على أهمية وضوح الأهداف وتنفيذ الفعاليات بشكل يتماشى مع أولويات المرحلة القادمة.

وأكد نائب رئيس مصر أكتوبر، أنهم يستهدفوا بناء كيان حزبي قوي وفعّال، وأمانة الإسكندرية تقدم نموذجًا يحتذى به في الالتزام والتخطيط، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع فئات المجتمع وتحقيق تواجد حقيقي على الأرض.

وأشاد «حلمي» خلال الاجتماع بالأداء المتميز والفعاليات الناجحة التي نظمتها أمانة الإسكندرية مؤخرًا، وتم الاتفاق على تنظيم زيارة لقيادات الحزب إلى المحافظة للتعرف عن كثب على آليات العمل والاطلاع على النجاحات المحققة.