محافظ أسوان يفتح سلسلة معارض أهلًا رمضان بتخفيضات 30 %

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة من معارض " أهلاً رمضان " بوسط مدينة أسوان فى شارع المطار بتخفيضات تصل إلى 30 % .

وذلك استعداداً لقرب حلول شهر رمضان المعظم ، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة.

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

ويشارك بهذه المعارض القطاع الحكومى والخاص

وأثناء تفقده لمكونات وأقسام المعرض برفقه المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه يشارك بهذه المعارض القطاع الحكومى والخاص لخلق روح التنافس الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى من خلال توفير السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها بالسوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة .

ولفت محافظ أسوان إلى أن هذه المعارض المخصصة لبيع السلع الغذائية والأساسية تشتمل على اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو ، وأيضاً الدواجن ، فضلاً عن الخضروات والفاكهة والبقوليات والياميش ، وكذا الـ 7 سلع الأساسية المدرجة ضمن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

هذا وتضم الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع " أهلاً رمضان " 7 أماكن بمركز ومدينة أسوان هى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون والعقاد وأطلس ، وحى اللوتس " الإسكان المميز " ، فضلاً عن معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب بالسيل والمحمودية ، وهو الذى يتواكب معه إفتتاح نفس النموذج من المعارض بباقى المراكز والمدن .

وفى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو فى 4 أماكن وتشمل المعرض الدائم بوسط المدينة ، وأيضاً المعرض الدائم بسور مصنع السكر ، والمعرض الجارى تجهيزة بمنطقة البيارة ، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة .

بينما تتوفر سلع " أهلاً رمضان " فى مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو ، وفرع الشركة المصرية ، و 2 موقع جارى تجهيز المعرض بهما بالمدينة .

وفى مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هى المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا ، و 2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب ، والآخر بجوار مكتب بريد نصر .

وفى مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة .

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