نائب التنسيقية يدعو لتطوير الصناعة عبر التوسع في البحث العلمي والتسويق

طالب النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، بتطوير الصناعة المصرية بتبني البحث العلمي والتطوير مستشهدا بالمادة ٢٣ من الدستور المصري المتعلقة بالبحث العلمى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، و"التحول إلى السيارات الكهربائية"، و"استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

واوضح عمارة أن أكبر تحدين في الصناعة هما إرث البيروقراطية وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية، مشيرا إلي أن سبب هذا هو استراتيجيات الإنتاج الكبير والحل يكمن في التسويق للدولة ككل.

وطالب عمارة بدعم الصناعات الصغيرة والصناعات التكاملية، مطالبا باتجاه الدورة الصناعية كالدورة الزراعية بنسبة القياس وتقبل وجهة نظر بعض صغار المصنعين في عدم قدرتهم على الإنتقال إلى المدن الصناعية الكبيرة فلابد من تشجيعهم على التطوير.

واختتم عمارة، كلمته داعيا بمزيد من الحوافز الضريبية و التشريعية تتناسب مع إرادة الدولة المصرية، مؤكدا أن ن الدولة المصرية تعمل في ذلك الملف وتقديم العديد من المبادرات كما شهدنا في تشجيع صناعات السيارات الكهربائية.