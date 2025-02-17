وزير الإسكان يُصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع نواب ومساعدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن رئيس جهاز كل مدينة يمثل كل زملائه، وكل رئيس جهاز هو واجهة للوزارة.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم العمل بالمشروعات في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، حيث إن هناك جهات تقوم بتصنيع معظم احتياجات المشروعات العمرانية داخل مصر، موجهاً بأن يتم التعامل بالمنتج المحلى وأن تكون هناك أولوية للمنتج المحلى بمختلف المشروعات، وكذا تعظيم الموارد والإيرادات بالأجهزة ودفع معدلات العمل.

كما أكد وزير الإسكان، أن رؤساء أجهزة المدن يجب أن يقوموا بالإخطار بأي مشكلة فوراً لتفادي تفاقمها ولابد أن يكون هناك تصويب دائم ومستمر لأي وضع خاطيء أولاً بأول، لافتاً إلى أنه سيتم وضع معايير لتقييم كل رؤساء الأجهزة والمعاونين والنواب كما سيتم وضع خطة لتدريب وتأهيل كافة العاملين.

ووجه المهندس شريف الشربيني رؤساء الأجهزة، خلال الاجتماع، بتشكيل إدارة حوكمة فرعية فى كل جهاز، وسيتم انتقاء العاملين بهذه الإدارة لتكون قادرة على إنجاز المهام المنوطة بها، واتخاذ إجراءات جادة ووضع خطة بشأن التحول الرقمي بكل جهاز في التعاملات التي يقوم بها مع المواطنين، كما وجه بأن يكون المسئولون بكل جهاز متواجدين على الأرض من خلال المرور على كافة المشروعات.

وكلف الوزير رؤساء الأجهزة بتحديد احتياجاتهم ليتم العمل على توفيرها، بالإضافة إلى متابعتهم لمختلف تفاصيل الأعمال الجارية لتذليل أي عقبات على الفور، ودفع معدلات العمل، بجانب المتابعة الدورية وتقييم جميع الشركات المنفذة للمشروعات والتعامل مع الشركات المتقاعسة وغير الجادة، فضلا عن الاهتمام بأعمال صيانة الطرق بشكل مستمر للحفاظ عليها وكذا أعمال الإنارة وتطوير المحاور بكل مدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال هذه المرحلة نستهدف طرح عدد من المشروعات والمبادرات ومنها مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، مؤكداُ أهمية الالتزام بالانتهاء من الوحدات ضمن المبادرة في التوقيت الزمني المحدد وبأعلى مستويات الجودة، لافتا إلى الاستمرار في تلبية احتياجات كافة المتقدمين من المصريين بالخارج بمشروع "بيت الوطن".

وناقش الاجتماع مشروعات الإسكان الجديدة ومنها موقف الـ100 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث شدد الوزير على أهمية العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، كما يتم العمل على مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.