محافظ أسوان يستعرض أبرز التحديات للنهوض بالأنشطة الشبابية



وسط إشادة بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين وذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ونواب أسوان جابر أبو خليل وأحمد صالح .

محافظ أسوان يلتقي وفد لجنة الشباب والرياضة

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بأعضاء اللجنة لحرصهم على زيارة عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والإطلاع على أبرز التحديات لتقديم يد العون والمساندة والدعم لإستكمال سلسلة الإنجازات ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فى ظل ملحمة التناغم والتكامل بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية .

وأوضح محافظ أسوان بأهمية إنجاز الأعمال بمراكز الشباب لما تمثله من متنفس حيوى لإستثمار طاقات الشباب الكامنة وصقل مهاراتهم فيما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم ، فضلاً عن الإستغلال الأفضل لنهر النيل لإقامة بطولات فى سباقات رياضة الكياك والسباحة الطويلة والتجديف بما يساهم بدوره فى النهوض بالسياحة الرياضية ، علاوة على دعم نادى أسوان لإستكمال مسيرته الكرورية والصعود مرة أخرى للدورى الممتاز لكونه من أعرق الأندية الرياضية الشعبية بصعيد مصر ، وهو الذى يتكامل مع تسخير كافة الإمكانيات لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة فى إتاحة المزيد من الأنشطة الشبابية والرياضية لهم لإستثمار ما يمتلكونه من مواهب وإبتكارات عظيمة ، وكذا تكثيف الندوات التثقيفية لزيادة الوعى لدى الشباب والنشء .

ومن جانبه قدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب شكره باسم اللجنة لمحافظ أسوان ، والأجهزة التنفيذية المعاونه له ، وأيضاً لأعضاء المجلس من أبناء أسوان لإهتمامهم المباشر لتلبية المطالب الجماهيرية بقطاع الشباب والرياضة من خلال عرض المقترحات والأفكار الهادفة لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

العمل على سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية وتوفير الإعتمادات المالية لها

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى سيتم العمل على سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ، وتوفير الإعتمادات المالية لها ، وفى مقدمتها مبنى مديرية الشباب والرياضة والصالة المغطاة والمعسكر القومى لعوائدهم الإيجابية على أبناء أسوان ، وزيادة الطاقة الفندقية لإستقبال الرحلات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية للتسويق للمقومات والمزايا التي تتفرد بها عروس المشاتى من المزارات السياحية والمناطق الأثرية .

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