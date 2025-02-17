آخر تطورات الحالة الصحيّة للبابا فرنسيس

قال بيان صادر عن المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، اليوم الاثنين، حول صحة البابا فرنسيس الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب التهاب الشُعب الهوائية في 14 فبراير في مستشفى جيميلي بروما، أنّ "نتائج الفحوصات الطبيّة التي أجريت خلال الأيام الأخيرة، واليوم، قد أظهرت وجود عدوى متعدّدة الميكروبات في الجهاز التنفسي، مما أدى إلى تعديل إضافي للعلاج".

وأوضح البيان أنّ "جميع الاختبارات التي أجريت حتى الآن تُشير إلى وضع سريري معقّد يتطلّب فترة كافية من العلاج في المستشفى".

كما أبلغ مدير مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، الصحفيين، يوم الاثنين أيضًا، أنّ البابا في حالة معنويّة جيّدة.