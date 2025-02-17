صدور "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" عن القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة كتاب " تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" تأليف هانس برنارد و كم دايشترمات، وترجمة وتقديم الدكتور عاطف معتمد والدكتور عزت زيان والدكتور أسامة حميد.

يعد هذا الكتاب مرجع فريد شامل وموسوعي عن شعوب وقبائل صحراء مصر الشرقية؛ يأخذنا في مسيرة متلاحقة عبر مئات آلاف السنين، من سيناء وفلسطين إلى النوبة والحبشة، صحراء مصر الشرقية هنا هي المسرح الذي شهد فصولا طويلة من الحراك السكاني والتنوع الحضاري والتفاعل البيني من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة المصرية القديمة وفترات الغزو الفارسي واليوناني والروماني والعربي.

علاقات وثيقة بين قبائل صحراء مصر الشرقية (خاصة البجا والعبابدة) وبقية الشعوب في السودان والنوبة والحبشة من جانب وشبه الجزيرة العربية من جانب آخر.

ويطرح الكتاب موضوعات عدة عن جذور الإنسان السلالية وأصوله وهجراته في هذه الصحراء، وما تركه من أدلة على اهتمامه بالفنون والأديان والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعلاقاته المتشابكة والشائكة مع سكان المركز في وادي النيل. أكثر من ثلاثين عالمًا وضعوا خلاصة خبراتهم العلمية في هذا الكتاب الشامل المهم.