محافظ بني سويف يواصل متابعته الميدانية للاطمئنان على توافر السلع 

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف متابعاته الميدانية بتفقد فروع السلاسل التجارية والهايبرات للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وضمان وصولها للمواطنين بالجودة المناسبة وأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،

وفي جولته اليوم بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، بجانب بعض العروض التي تقدمها تلك السلاسل بمناسبة شهر رمضان

وجه محافظ بني سويف باستمرار ضخ كميات إضافية من هذه السلع في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر

رافق المحافظ خلال الجولة كل من :اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، على يوسف رئيس مدينة بني سويف، د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر .