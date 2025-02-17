رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» يطالب بحصر المصانع المتعثرة

طالب النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بضرورة حصر المصانع المتعثرة، ومعرفة عددها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أضاف الخولي: نحتاج أيضًا إلى فهم تصنيف هذه المصانع، لأننا دائمًا نعمم، فكلمة دعم الصناعة مثلًا يندرج تحتها آلاف الحاجات، فتكون المحصلة لدعم أي قطاع تخرج أرقام كبيرة جدًا فلا نستطيع أن نستمر في دعمهت.

وحول تصنيع السيارات في مصر قال الخولي: لا يوجد لدينا مكون محلي للدخول في تصنيع السيارات، يعنى أضع زجاج وكراسي في السيارة، وأقول أنا كده بصّنع وبصدّر!، لأ أنا مش بصنع، ومفيش تصدير سيارات.