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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوفا يفود هجوم إنبي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

فريق انبى
فريق انبى
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أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”  وذلك على ملعب استاد السويس

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

 حراسة المرمى: بودي سمير 

خط الدفاع: أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، هشام عادل، محمد حامد 

خط الوسط: مصطفى دويدار، مصطفى شاكشك، زياد كمال 

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت، رفيق كابو، أحمد أمين أوفا 

 حيث يسعى إنبي لتحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، بينما يأمل سيراميكا كليوباترا في خطف النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة.

إنبى أوفا أحمد أمين أوفا زياد كمال ملعب استاد السويس الجولة 14 بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”