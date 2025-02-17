بالصور.. البابا تواضروس يفتتح سمينار الرهبنة القبطية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني سمينار الرهبنة القبطية، والذي تجري فعالياته حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري، بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة مقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ورؤساء الأديرة القبطية، ووفود من الآباء الرهبان ممثلين عن الأديرة القبطية العامرة.

وألقى قداسة البابا المحاضرة الأولى وجاءت بعنوان "الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا أنطونيوس".

ويدرس سيمنار هذا العام "رسائل القديس الأنبا أنطونيوس".

بينما تناقش ورش العمل بعض الوصايا والمبادئ الرهبانية من خلال رسائل القديس بولس الرسول.