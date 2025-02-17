مرسال يجتمع مع رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي لحل مشاكل الشركات

التقى المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين، مع المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة شركات، وهي الشركة العقارية وشركة وادى كوم امبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة الشركة العامة لأبحاث المياة الجوفية والشركة العربية لاستصلاح الاراضي.

ورؤساء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي والمياه الجوفية، وذلك لمناقشة وحصر وعلاج المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والنهوض بها مما سيكون له دور كبير في مشروعات التنمية الزراعية

وفي بداية الاجتماع رحب مرسال بالحضور وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التجمع الكريم وتقدم بتهنئة المهندس شوقي غنيم لتوليه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي .

وقام بتقديم الشكر للواء مهندس طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة السابق وأكد المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي أنه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركات عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع رواساء الشركات وجاري دراستها والعمل علي حلها، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في نشاط هذه الشركات ودعم حقيقي من جانب الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 التي تهدف إلي مضاعفة المساحة الزراعية لمصر الي 16مليون فدان.

مرسال ناقش معهم أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الشركة القابضة فيما يتعلق بالوضع للعاملين بهذه الشركات كما طالب مرسال رواساء اللجان بضرورة مساندة العمال والوقوف خلف رواساء الشركات للنهوض بها.

كما طالب مرسال بضرورة إسناد اعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات لتتمكن الدولة من إمكانياتها والاستفادة من الخبرات الموجودة بهذه الشركات.

هذا وقد تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات الست ورؤساء اللجان النقابية أن يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمناقشة الأوضاع بهذه الشراكات.

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