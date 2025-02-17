ننشر استعدادات دمياط لشهر رمضان

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، الاستعدادت المكثفة بالقطاعات المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٥ ، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار اليوم، لتلقى أى بلاغات طارئة، والتأكد من توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن .

حيث قامت مديرية التموين برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشهر الكريم من خلال زيادة الكميات المطروحة من السلع التموينية الأساسية وأهمها الزيت والسكر والأرز والشاى والمكرونة وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية وكذلك زيادة الكميات المقدمة من اللحوم والدواجن ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات بمنافذ التوزيع التابعة لكلا من شركة تجارة الجملة وفروع دلتا ماركت والأهرام لتوزيع المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين فضلاً عن المنافذ التابعة للجيش ومنافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية والتي توفر اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة و الأرز الأبيض الفاخر للمواطنين وجميع مستلزمات الشهر الكريم .

وفي ذات السياق ، سيتم تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على المعروض من السلع الرمضانيـة و إعداد غرفـة عمليات المديرية لمتابعة الموقف التموينى وتلقـى شكاوى المواطنين و الربـط مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن.

وفيما يخص المخابز فقد تم التأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز بالاضافة لزيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكـز التعبئة والمستودعات.

وفي سياق متصل ، فأنه جاري التجهيز لمعارض "أهلاً رمضان" وأسواق "اليوم الواحد" فى مختلف المراكز والمدن بالمحافظة ودعوة التجار للاشتراك بها وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، كما ستتم المتابعة اليومية لصرف السلع التموينية للمواطنين طبقاً لمقرراتها وفى المواعيد المقررة وضبط أسعار الخضراوات والفاكهة والزام التجار بالاعلان عن السعر وتوجيه بقالى التموين بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات وعـرض تقرير يومى بأعمال اللجان .

وفي قطاع الصحة، فقد تم رفع الاستعداد فى المستشفيات لمواجهة أى حالات طارئة مع توفير العلاج والأدوية والأمصال والمتابعة اليومية والتأكد من تواجد الأطباء على مدار اليوم بالاضافة للتنسيق مع بنك الدم الاقليمى ومتابعة توافر الفصائل ومشتقات الدم بدمياط لمواجهة أى أزمات طارئة، وكذا المشاركة بحملات الرقابة على الأغذية وموائد الرحمن للتأكد من سلامة الأطعمة الغذائية المقدمة بها وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري .

وستتم المتابعة والرقابة اليومية من خلال غرف عمليات المديرية والربط مع غرف عمليات المحافظة وغرف المستشفيات والمراكز والمدن .

وفي قطاع الاسعاف، فقد تم اعداد خطة عمل تضمنت تكثيف تواجد سيارات الإسعاف وعمل نقاط إسعاف وتركيزها على الأماكن شديدة الذروة لتحقيق أقصى سرعة استجابة لإنقاذ الحالات الطارئة الحرجة والتواصل مع غرفة عمليات مديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة وغرف الطوارئ بالمستشفيات بالمراكز والمدن والغرفة المركزية بالهيئة .

وفي قطاع الطب البيطرى، فأنه جاري متابعة جاهزية المجازر لموسم رمضان ورفع حالة الطوارئ والمشاركة بالرقابة على الأسواق والمحلات ومحال بيع اللحوم ومدى صلاحيتها والإشراف على لجان التفتيش على الأسواق والمطاعم والنوادي لمتابعة الأغذية وعمل حملات مفاجئة والمرور علي موائد الرحمن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين .

وفيما يخص قطاع الأمن ، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لاستقبال للشهر المبارك و رفع حالات الاستعداد لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والأهداف الحيوية وإزالة إشغالات الشوارع وتحرير محاضر فورية تجاه المخالفين بإشغال الطريق العام وإزالتها فوراً وتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية و تكثيف الخدمات المرورية وسيارات النجدة فى الميادين والشوارع الرئيسية .



وفي قطاع المرور، فقد تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان من خلال إعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات فى الميادين والشوارع الرئيسية وعلى الطرق المزدحمة خاصة فى أوقات الذروة و زيادة عـدد أفراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية خلال شهر رمضان و تكثيف الحملات المرورية برأس البر و المتابعة مع غرفة عمليات المحافظة .



وفيما يخص قطاع مياه الشرب ، فسيتم المتابعة المستمرة للخطوط الساخنة لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحديد زمن الاستجابة لشكوى المواطنين واعداد نوبتجيات فى جميع مراكز الخدمة التابعة للشركة وتدعيمها بالعمالة الفنية اللازمة لسرعة إصلاح أى اعطال و الإشراف على غسيل الشبكات وتجهيز فرق الطوارئ ومراجعة الضغوط للخطوط .

وكذا التنسيق مع مديري الشبكات و رؤساء المراكز والمدت، وإعداد الورديات فى مراكز الخدمة على مدار الـ24 ساعة .

وفي قطاع الكهربـاء، فستتم المتابعة المستمرة للخطوط الساخنة لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحديد زمن الاستجابة لشكوى المواطنين و إعداد النوبتجيات فى جميع مراكز الخدمة وتدعيمها بالعمالة الفنية اللازمة لسرعة إصلاح أى أعطال ومراجعة الأكشاك و الكابلات لتأمين المواطنين كما سيتم الاستعانة بوحدة توليد كبيرة للتأمين فى حالة الاعطال والعمل على مدار اليوم لإزالة الأعطال الطارئة.

وفي قطاع الأوقاف، تقوم مديرية الأوقاف بمتابعة جاهزية المساجد استعداداً لصلاة التراويح و التأكيد على عدم اعتلاء المنبر إلا للأئمة معتمدة من المديرية الأوقاف مع التأكد من توفير الأئمة والدعاة للمساجد و فتح مصليات النساء لصلاة التراويح فى جميع المساجد الكبرى مع إدراج سيدة مسئولة معتمدة من الأوقاف لمتابعة الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها أثناء الصلاة وفتح المساجد لصلاة التهجد للرجال والنساء والالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف فى تطبيق سنن الاعتكاف على أن يتم توزيع واعظات التابعات للأوقاف على مصليات النساء والتشديد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم (363 لسنة 2013 ) بقصر استخدام السماعات الخارجية للمسجد على الآذان وشعائر صلاة الجمعة فقط وتستخدم السماعات الداخلية فيما عدا ذلك من الإقامة والصلاة والدروس.

وفي قطاع الشباب والرياضة ، فقد تضمنت خطة مديرية الشباب والرياضة عقد الدورات الرمضانية فى كرة القدم و تنظيم الليالى الرمضانية بمراكز الشباب و عقد مسابقات دينية مطبوعة ومسابقات تحفيظ القرآن .وفي قطاع الثقافة ، فقد أعدت مديرية الثقافة خطة بأهم الأنشطة التثقيفية التي ستقدمها خلال الشهر الكريم

وفي قطاع الزراعة وحماية الأراضى، فسيتم تكثيف المرور لمنع التعديات على الأراضى الزراعية والإبلاغ عنها فوراً وإزالتها وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والتواصل الفوري مع غرفة الأزمات بالمحافظة لتبليغها بأى تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد.

كما تضمنت خطة مديرية التضامن الاجتماعى ، الإشراف علي كافة الجمعيات بنطاق المحافظة لتوفير كافة المساعدات الإنسانية الغذائية وغيرها وتوزيعها علي الأسر الأكثر فقراَ والقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية .

هذا و ستتم تلك الاستعدادات بالتنسيق بين الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن لتسهيل تنفيذ مايلزم في ضوء الاجراءات المقررة.

كما سيقوم رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية للتأكد من إنارة الشوارع وتوافر وسائل النقل والمواصلات بكل مركز ومدينة تيسيراً على المواطنين والتأكد من رفع المخلفات من الشوارع والاشراف على إعداد ساحات صلاة التراويح ومتابعة فرشها وتنظيفها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف فى حالة عقدها وكذلك والتنسيق لاقامة معارض “أهلاً رمضان” وأسواق اليوم الواحد بكفاءة وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الشهر الكريم وتشكيل غرفة عمليات فرعية لمواجهة الأزمات وربطها بغرفة عمليات المحافظة .

والجدير بالذكر ، أنه سيتم تفعيل غرفة عمليات المحافظة على مدار٢٤ ساعة لتلقى البلاغات الواردة من المواطنين للسادة المسئولين والتعامل الفورى معها وتسجيل كافة البلاغات ومتابعة تنفيذها والتأكد من المواطنين بزوال أسباب الشكوى وإبلاغ اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بأي بلاغات تحتاج تدخل فورى وسريع.