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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة تقرر فتح كبرى المتاحف الفنية أمام الجمهور فترتين وأيام الجمعة 

فتح المتاحف الفنيه
فتح المتاحف الفنيه
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في إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة نحو العمل على تنفيذ رؤية الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، قرر قطاع الفنون التشكيلية فتح عدد من المتاحف الفنية الكبرى في القاهرة والجيزة والإسكندرية فترتين صباحبة ومسائية وأيام الجمعة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارة هذه المتاحف.
وفيما يلي المواعيد الجديدة والمتاحف المختارة :-
١- فتح متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، ومركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندرية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً على فترتين عدا يوم الاثنين.. وفتح أيام الجمعة من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.
٢- فتح متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، يومياً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساءًا عدا يوم الإثنين، وفتح أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساءً.
٣- فتح متحف الخزف الإسلامي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً على فترتين يوميا عدا يوم الجمعة.

 

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