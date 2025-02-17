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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات التدريب العملي على البرمجيات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي بكفرالشيخ
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تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات التدريب العملي على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Pro، والذي يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير خلال الفترة من 16 فبراير حتى 2 مارس، بمشاركة 18 متدربًا من مختلف الإدارات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا التدريب يأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تلعب دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار، وتطوير المشروعات التنموية، وتحقيق التخطيط العمراني المستدام.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن تأهيل الكوادر البشرية على أحدث البرمجيات يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويساعد في تحقيق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه البرامج التدريبية في تطوير أساليب العمل داخل الإدارات المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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